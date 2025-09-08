Morgan Stanley IM présente un fonds de dette privée

(AOF) - Morgan Stanley Investment Management a annoncé le lancement du fonds Morgan Stanley Dette Privée Europe SLP (MS DPE), fonds professionnel spécialisé sous la forme d’une société en libre partenariat française. Il "offre aux investisseurs à la recherche de flux de revenus l’opportunité d’accéder au marché européen du prêt direct dans une structure semi-liquide de type evergreen " , explique le gestionnaire d'actifs. MSIM s’est associé à IQ EQ Management SAS, qui agit en tant que gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (AIFM) pour ce fonds.

MS DPE investit dans un portefeuille diversifié de prêts seniors, négociés de gré à gré, auprès d'entreprises européennes de taille intermédiaire, occupant des positions de premier plan sur leur marché, disposant de fortes barrières à l'entrée et d'équipes de gestion expérimentées. En complément, le fonds prévoit d'allouer environ 10 % de son capital à des prêts et obligations seniors garantis syndiqués à taux variable, ainsi qu'à d'autres instruments de dette garantis ou non garantis pouvant être émis par des entreprises sub- investment grade. Il promeut également des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du règlement SFDR.

Le gestionnaire d'actifs précise que les investisseurs peuvent souscrire à MS DPE mensuellement et bénéficier de distributions périodiques de revenus. Ces distributions mensuelles sont prévues mais non garanties.