Morgan Stanley IM présente le Global Stars Sicav
information fournie par AOF 11/09/2025 à 10:51

(AOF) - Morgan Stanley Investment Management a annoncé le lancement du fonds Morgan Stanley Investment Funds Global Stars Fund. Le portefeuille concentre de 20 à 50 entreprises de haute qualité, orientées vers la croissance. Il cible des sociétés émergentes et établies présentant des trajectoires de croissance prometteuses, des entreprises qui, avec le temps, sont appelées à gagner des parts de marché.

" L'approche d'investissement du fonds repose sur l'excellence opérationnelle, généralement caractérisée par la création et le développement d'actifs immatériels, qui soutiennent à leur tour un déploiement de capital à haut rendement et à forte valeur ajoutée " a précisé le gestionnaire d'actifs américain.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

