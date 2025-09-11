Morgan Stanley IM présente le Global Stars Sicav

(AOF) - Morgan Stanley Investment Management a annoncé le lancement du fonds Morgan Stanley Investment Funds Global Stars Fund. Le portefeuille concentre de 20 à 50 entreprises de haute qualité, orientées vers la croissance. Il cible des sociétés émergentes et établies présentant des trajectoires de croissance prometteuses, des entreprises qui, avec le temps, sont appelées à gagner des parts de marché.

" L'approche d'investissement du fonds repose sur l'excellence opérationnelle, généralement caractérisée par la création et le développement d'actifs immatériels, qui soutiennent à leur tour un déploiement de capital à haut rendement et à forte valeur ajoutée " a précisé le gestionnaire d'actifs américain.