Morgan Stanley IM enregistre une légère décollecte de ses actifs long terme au troisième trimestre

(NEWSManagers.com) -

Le groupe bancaire américain Morgan Stanley a fait part jeudi d'une collecte nette négative de 2,3 milliards de dollars au troisième trimestre 2021 pour les actifs de long terme de son activité " Investment Management" . L'an dernier pour la même période, la collecte s'établissait à 10,4 milliards de dollars. Les actifs gérés de la division ont fini le troisième trimestre sur un montant de 1.522 milliards de dollars. Ils ont intégré l'activité d'Eaton Vance cette année. La division de gestion d'actifs a engrangé 5,2 milliards de dollars de revenus au troisième trimestre, un montant en hausse de 42% par rapport à la même période un an plus tôt.

L'activité de Wealth Management a, elle, collecté 135 milliards de dollars contre 51,8 milliards pour la même période de l'an dernier. Les chiffres de 2021 incluent toutefois l'intégration du courtier E*Trade, acquis à la fin de l'année dernière. Les revenus de cette division sont désormais proches des 6 milliards de dollars sur le trimestre, contre 4,7 milliards l'an dernier.

" Nous avons enregistré une performance exceptionnelle de notre banque d'investissement et un record de nouveaux actifs nets de 135 milliards de dollars dans le secteur de la gestion de patrimoine, a déclaré James P. Gorman, Chairman et CEO de Morgan Stanley. Depuis le début de l'année, nos intégrations réussies d'E*TRADE (intégré dans la division de gestion de fortune, ndlr) et d'Eaton Vance (intégré dans la division de gestion d'actifs, ndlr) ont soutenu une croissance nette de 400 milliards de dollars d'actifs nouveaux de la part des clients dans les activités de gestion de patrimoine et de gestion d' actifs, ce qui porte le total des actifs combinés pour nos clients à 6.200 milliards de dollars."