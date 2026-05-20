Morgan Stanley et Citi montent au capital de Commerzbank sur fond de poussée spéculative

Commerzbank a annoncé mercredi que Morgan Stanley avait franchi en hausse le seuil de 5% de son capital à la suite d'une acquisition d'instruments financiers, un renforcement qui survient en pleine poussée spéculative autour de l'établissement allemand.

Dans un avis financier, le groupe bancaire précise que la participation de la firme new-yorkaise atteignait 5,31% le 14 mai dernier, contre 4,87% auparavant.

Dans une autre notification, Commerzbank indique qu'une autre banque américaine, Citigroup, est également montée au capital, en portant ses parts à 5,12% en date du 13 mai, à comparer avec 4,58% précédemment, cette fois via l'achat de titres.

Ces opérations interviennent alors que Commerzbank a conseillé lundi dernier à ses actionnaires de ne pas apporter leurs titres à l'offre publique d'achat sous forme d'échange déposée par le géant financier italien UniCredit.

Une offre jugée "vague" et sous-évaluée

Selon son conseil de surveillance, la valeur implicite de 34,56 euros par action est inférieure au cours actuel de Commerzbank, alors même que les analystes affichent un objectif de cours médian d'environ 41,50 euros.

Outre la valorisation jugée inadéquate, le groupe allemand considère aussi que le plan de rapprochement établi par UniCredit "est vague et comporte des risques considérables".

Au dernier pointage, en date de lundi, UniCredit détenait 38,87% du capital, contre 32,64% lors de sa dernière déclaration.

Le titre Commerzbank reculait de 0,3% à 36,1 euros. Il gagne plus de 20% depuis la fin du mois de mars.