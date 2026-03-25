Morgan Stanley est optimiste à l'égard de Generate Biomedicines, citant la force de son principal médicament contre l'asthme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Morgan Stanley initie le développeur de médicaments Generate Biomedicines GENB.O avec une note de "surpondération" alors que la période de silence de la recherche se termine

** La société a obtenu une évaluation de près de 1,91 milliard de dollars à l'ouverture après ses débuts sur le Nasdaq à la fin du mois dernier

** La société de courtage indique que "nous considérons que l'actif principal de GENB, le GB-0895, a le meilleur potentiel de sa catégorie par rapport aux références commerciales génératrices de blockbusters"

** Le GB-0895 est le produit phare de GENB pour le traitement de l'asthme sévère, testé dans le cadre d'une étude de phase avancée

** "Nous pensons que le GB-0895 a un potentiel crédible dans le traitement de l'asthme sévère en améliorant un mécanisme validé plutôt qu'en réinventant la biologie" - MS

** Goldman Sachs, Morgan Stanley, Piper Sandler, Guggenheim Securities et Cantor ont été les preneurs fermes de l'offre de GENB

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 24 % depuis ses débuts le 27 février