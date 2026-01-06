Morgan Stanley dépose une demande d'ETF sur le bitcoin et le solana dans le cadre de son offensive sur les actifs numériques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 6 à 10)

Morgan Stanley MS.N demande l'approbation des autorités réglementaires pour lancer des fonds négociés en bourse liés au prix des jetons de crypto-monnaie, selon des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis mardi, la première initiative de ce type par une grande banque américaine.

La banque cherche à lancer des ETF liés au prix des crypto-monnaies bitcoin et solana , selon les documents déposés, afin de renforcer sa présence dans l'espace des crypto-monnaies.

La clarté réglementaire sous le président américain Donald Trump a encouragé les sociétés financières traditionnelles à adopter les actifs numériques, qui étaient autrefois considérés comme de simples instruments spéculatifs.

En décembre, l'Office of the Comptroller of the Currency a également autorisé les banques à agir en tant qu'intermédiaires sur les transactions en crypto-monnaies, réduisant ainsi le fossé entre le secteur traditionnel et les actifs numériques.

Plusieurs investisseurs préfèrent détenir des crypto-monnaies par l'intermédiaire d'ETF, qui offrent une liquidité et une sécurité accrues, ainsi qu'une conformité réglementaire simplifiée par rapport à la gestion directe de l'actif sous-jacent.

Au cours des deux années qui ont suivi l'approbation par la SEC du premier ETF bitcoin coté aux États-Unis, un large éventail d'institutions financières - principalement des gestionnaires d'actifs - se sont lancées dans l'émission de ce type de fonds.

Les banques américaines, qui se contentaient jusqu'à présent de conserver les investissements de leurs clients, cherchent à passer du statut de facilitateur prudent à celui de conseiller actif.

En octobre, Morgan Stanley a élargi l'accès aux investissements dans les cryptomonnaies à tous les clients et à tous les types de comptes, selon les médias.

Bank of America BAC.N lui a emboîté le pas, autorisant ses conseillers en gestion de patrimoine à recommander des allocations en crypto-monnaies dans les portefeuilles des clients à partir de janvier, sans seuil d'actifs.

La SEC a également révisé les règles d'inscription pour les nouveaux ETF liés aux crypto-monnaies l'année dernière, ouvrant ainsi la voie à une multitude de nouveaux produits.