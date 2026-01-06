Morgan Stanley dépose une demande d'ETF sur le bitcoin

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le géant américain Live Nation Entertainment a signé un accord pour acquérir la salle couverte Paris La Défense Arena, ont annoncé mardi les entreprises impliquées dans la transaction. L'opération, dont le montant n'a pas été communiqué, a été conclu par la ...
Des associations LGBT+ ont annoncé mardi avoir déposé plainte devant le procureur de Paris contre le géant américain de la tech Meta et son patron Mark Zuckerberg pour injures et discriminations homophobes et transphobes. Les associations Mousse, Stop Homophobie, ...
information fournie par AFP Video•06.01.2026•12:05•
Des dizaines de manifestants favorables ou opposés à l'intervention américaine au Venezuela se sont rassemblés lundi devant un tribunal fédéral de New York, où le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro comparaissait pour sa première audience judiciaire.
information fournie par AFP Video•06.01.2026•12:04•
Le pape Léon XIV a fermé mardi la Porte Sainte de la basilique Saint-Pierre pour marquer la fin de l'année jubilaire 2025. La porte avait été ouverte en décembre 2024 par son prédécesseur, le pape François, décédé en avril.
