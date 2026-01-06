Morgan Stanley dépose une demande d'ETF sur le bitcoin

Morgan Stanley MS.N a déposé mardi une demande de création d'un fonds négocié en bourse qui suivra le cours du bitcoin.