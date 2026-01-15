Morgan Stanley dépasse ses estimations de bénéfices grâce à une manne de transactions

(Remaniement du paragraphe 1 en estimations, citation du CFO au paragraphe 5, estimations au paragraphe 7, ajout de détails tout au long du document, ajout d'éléments de contexte à partir du paragraphe 26)

Le bénéfice de Morgan Stanley MS.N a dépassé les attentes des analystes au quatrième trimestre, alimenté par un bond de 47% des revenus de la banque d'investissement, alors que les transactions se sont multipliées et que les commissions de souscription de dette ont presque doublé.

Une vague de grandes transactions a propulsé les fusions et acquisitions mondiales au-delà de 5 100 milliards de dollars l'année dernière, l'exubérance de l'IA et les réductions de taux de la Réserve fédérale ayant encouragé les chefs d'entreprise à poursuivre les rachats.

Les revenus de la banque d'investissement de Morgan Stanley ont augmenté pour atteindre 2,41 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 1,64 milliard de dollars un an plus tôt.

Les marchés boursiers ont atteint des niveaux record à la fin de l'année dernière, malgré la volatilité au premier semestre due aux politiques tarifaires du président américain Donald Trump.

"Nous constatons une accélération des fusions-acquisitions et des introductions en bourse ... Nous nous attendons à davantage de transactions dans les secteurs de la santé et de l'industrie. Les sponsors augmentent également leur activité parce qu'ils ont maintenant l'alternative de la double voie, soit la vente par une opération de fusion-acquisition, soit une introduction en bourse", a déclaré à Reuters Sharon Yeshaya, directrice financière de Morgan Stanley.

La banque a enregistré un bénéfice de 2,68 dollars par action au cours du trimestre, alors que Wall Street attendait 2,44 dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires annuel total a atteint le niveau record de 70,65 milliards de dollars.

Les actions de la banque ont légèrement augmenté dans les échanges avant bourse. Elles ont gagné environ 41 % en 2025, dépassant l'indice de référence S&P 500 .SPX mais restant à la traîne de son rival Goldman Sachs.

Les bénéfices reflètent ceux des rivaux de Wall Street, notamment Citigroup C.N , qui a bénéficié d'une augmentation des fusions-acquisitions et des introductions en bourse (IPOs).

Conseiller pour les grandes introductions en bourse

Bien que le marché des introductions en bourse ait été perturbé par la plus longue fermeture du gouvernement américain à la fin de l'année dernière, la montée en flèche des valorisations et la baisse des taux d'intérêt ont encouragé les entreprises à poursuivre leurs émissions d'actions et d'obligations convertibles.

L'activité de titres institutionnels de la banque, qui regroupe les opérations de Wall Street, a enregistré un chiffre d'affaires de 7,93 milliards de dollars au cours du trimestre. Les analystes, en moyenne, s'attendaient à un revenu de 7,89 milliards de dollars pour ce segment.

Les revenus de Morgan Stanley provenant de la souscription de titres de créance ont augmenté de près de 93 % pour atteindre 785 millions de dollars, grâce à des volumes d'émission plus importants. Ses revenus de souscription d'actions ont bondi de 8,6 %, après avoir plus que doublé au cours du trimestre précédent.

La banque a été l'un des co-chefs de file de grandes introductions en bourse à la fin du trimestre, notamment le fabricant d'avions électriques BETA Technologies , le cabinet de conseil fiscal Andersen Group , et le géant des fournitures médicales Medline , la plus grande introduction en bourse de 2025.

La banque a également été le conseiller exclusif de Meta

META.O dans le cadre de la coentreprise du géant technologique avec Blue Owl Capital pour développer le campus du centre de données Hyperion en Louisiane.

Le négoce d'actions a généré des recettes record pour l'année, les clients ayant rééquilibré leurs portefeuilles sur des marchés volatils, secoués par l'évolution des attentes en matière de politique monétaire et par les craintes d'une bulle de l'IA.

Morgan Stanley a joué un rôle clé dans des transactions de premier plan au cours du trimestre, notamment en conseillant la société d'infrastructure de données Confluent dans le cadre de son acquisition par IBM IBM.N pour un montant de 11 milliards de dollars .

LA GESTION DE PATRIMOINE BRILLE

Les revenus de la gestion de patrimoine ont augmenté de 13 % pour atteindre 8,43 milliards de dollars au cours du trimestre, soutenus par la hausse des marchés, ce qui a permis à l'unité d'enregistrer des revenus records pour l'année.

Yeshaya a déclaré que la banque était sur le point d'atteindre son objectif à long terme de 10 000 milliards de dollars d'actifs clients gérés par la division de gestion de patrimoine.

Une partie des 122,3 milliards de dollars de nouveaux actifs nets au cours du trimestre provient des introductions de clients de la division banque d'investissement qui avaient besoin de conseils en gestion de patrimoine après avoir conclu des transactions.

Morgan Stanley s'est concentrée sur les revenus stables et rémunérés de la gestion de patrimoine, afin de se prémunir contre des activités plus volatiles telles que le négoce et la banque d'investissement.

Cette activité se distingue d'autant plus que l'économie américaine évolue de plus en plus vers ce que les économistes appellent une économie en "K", dans laquelle les consommateurs aisés et fortunés continuent de dépenser à mesure que leurs actifs prennent de la valeur.

Les flux d'actifs rémunérés de l'unité se sont élevés à 45,6 milliards de dollars.

Sa division de gestion des investissements a également enregistré un revenu net record de 6,5 milliards de dollars pour l'année.

DOUBLER LA MISE SUR LES CRYPTO-MONNAIES

La semaine dernière, Morgan Stanley a demandé l'autorisation de la Securities and Exchange Commission américaine pour lancer des fonds négociés en bourse liés au prix du bitcoin , du solana et de l'ethereum. Cette initiative représenterait un grand pas en avant de la part de la banque pour devenir plus active dans le domaine de la crypto-monnaie.

Après avoir reçu un soutien fort de la part de Trump, l'industrie de la crypto-monnaie devrait encore gagner du terrain grâce à un projet de loi sur la structure du marché en cours d'examen à Washington.

Selon les analystes, les mesures de relance budgétaire et l'augmentation des remboursements d'impôts pourraient stimuler l'appétit des investisseurs pour les crypto-monnaies cette année.