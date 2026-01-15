Morgan Stanley dépasse les attentes au 4T, porté par la banque d'investissement

La banque d'affaires américaine Morgan Stanley a publié jeudi des résultats supérieurs aux attentes du marché, soutenus par sa banque d'investissement, selon un communiqué de l'entreprise.

Le bénéfice net s'affiche à 4,4 milliards de dollars, en hausse de 19% sur un an. Rapporté par action, indicateur scruté par Wall Street, il atteint 2,68 dollars, soit mieux que les 2,41 dollars anticipés par les analystes, d'après un consensus établi par FactSet.

Au sein de la banque d'investissement, les activités de conseil ont particulièrement brillé, avec un chiffre d'affaires en progression de 45% par rapport à la même période de l'an dernier.

Morgan Stanley explique notamment cette performance par l'accélération des fusions et acquisitions "dans toutes les régions" du monde dans lesquelles l'établissement est présent.

Autre métier à la croissance marquée, les émissions d'obligations, dont les revenus ont quasiment doublé (+93%).

Cette dynamique a été partiellement atténuée par un ralentissement dans les achats et ventes de titres (trading), qui se sont tassés (-3%).

Les services de gestion de fortune (+13%) et de gestion d'actifs (+5%) ont également connu une trajectoire plus modérée que la banque d'investissement.

Au total, le chiffre d'affaires de la banque se monte à 17,9 milliards de dollars, en augmentation de 10% sur un an et au-dessus des projections du marché.

Lors du quatrième trimestre, l'établissement new-yorkais a amélioré son ratio entre coûts (hors intérêts versés) et revenus, à 68% contre 69% un an plus tôt, ce qui a renforcé sa rentabilité.

La banque a aussi enregistré une nette contraction de ses provisions pour créances douteuses, qui se sont limitées à 18 millions de dollars seulement sur les trois derniers mois de l'année.

Les investisseurs ont peu réagi à la publication et dans les échanges électroniques préalables à l'ouverture de la Bourse de New York, l'action de Morgan Stanley était en léger repli de 0,15%.