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Morgan Stanley dépasse les 5% d'Atos
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 16:25

Morgan Stanley a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 10 mars, par l'intermédiaire de Morgan Stanley & Co. International plc qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Atos, à la suite d'une acquisition d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine précise détenir, indirectement, 1 085 722 actions Atos représentant autant de droits de vote, soit 5,50% du capital et des droits de vote du groupe français de services informatiques.

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