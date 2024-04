Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Morgan Stanley: consensus battu, notamment grâce aux IPO information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 14:17









(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a publié mardi un bénéfice meilleur que prévu au premier trimestre, sa division de banque d'investissement ayant notamment tiré parti de la reprise du marché des introductions en Bourse.



La firme américaine a fait état ce matin d'un bénéfice net part du groupe de 3,4 milliard de dollars, soit 2,02 dollars par action, contre trois milliards de dollars, soit 1,70 dollar par titre, un an auparavant.



Ce chiffre dépasse très largement le consensus, qui s'était établi à 1,66 dollar.



Morgan, la dernière grande banque américaine à publier ses comptes trimestriels, a fait part de revenus trimestriels en hausse à 15,1 milliards de dollars, contre 14,5 milliards un an plus tôt.



Cette performance surpasse là encore les prévisions du marché, qui visait en moyenne 14,4 milliards.



Le revenu tiré de la banque d'investissement, qui intègre le conseil en fusions-acquisitions (M&A) ou les émissions obligataires, a grimpé de 16% à 1,45 milliard de dollars, porté principalement par les entrées en Bourse.



MS faisait notamment partie des principaux chefs de file de l'introduction de Reddit, qui a eu lieu le mois dernier.



Le revenu tiré du trading d'actions a quant à lui légèrement augmenté à 2,8 milliards de dollars, contre 2,7 milliards de dollars, tandis que la gestion de fortune a généré 6,9 milliards de dollars de revenus, contre 6,6 milliards un an plus tôt.



Suite à cette publication, l'action Morgan Stanley gagnait plus de 3% en cotations avant-Bourse.





