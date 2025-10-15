Morgan Stanley bat les attentes grâce à sa banque d'investissement
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 14:31
La firme américaine a annoncé que le bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires avait atteint 4,6 milliards de dollars sur la période allant de juillet à septembre, soit 2,80 dollars par action, contre 3,2 milliard un an plus tôt, ou 1,88 dollar par titre, là où les analystes attendaient 2,11 dollars l'action.
Le produit net bancaire a totalisé 18,2 milliards de dollars, un niveau record pour un troisième trimestre, contre 15,4 milliards de dollars sur la même période de 2024.
Les revenus de Morgan Stanley dans la banque d'investissement, la branche qui comprend notamment les fusions-acquisitions (M&A), les introductions en Bourse et les émissions obligataires, ont grimpé de 44%.
Autre source de satisfaction au moment où la banque s'efforce de réduire sa dépendance à ses activités très volatiles sur les marchés financiers, les revenus tirés de l'activité de gestion de fortune ont augmenté de 13%.
Dans des transactions d'avant-Bourse, l'action Morgan Stanley gagnait plus de 4% suite à toutes ces annonces.
Valeurs associées
|162,700 USD
|NYSE
|+4,70%
A lire aussi
-
Le groupe de vente en ligne Showroomprivé a annoncé mercredi avoir signé une lettre d'intention pour la cession de sa participation majoritaire de 52,75% dans la plateforme The Bradery, à ses deux dirigeants et fondateurs, Timothée Linyer et Edouard Caraco. Showroomprivé ... Lire la suite
-
Maurel & Prom a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut. Le prix moyen de vente de l’huile s’est établi ... Lire la suite
-
* PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite
-
(AOF) - Le chiffre d’affaires de Pernod Ricard au premier trimestre de l’exercice 2025/2026 s’élève à 2,384 milliards d'euros, soit un repli de 7,6% en organique et de 14,3% en publié. Il est impacté par un effet de change négatif de 143 millions d'euros, principalement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer