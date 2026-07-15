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Morgan Stanley bat le consensus de marché au 2e trimestre
information fournie par Zonebourse 15/07/2026 à 14:15

Morgan Stanley dévoile un bénéfice net part du groupe en croissance de 58% à 5,58 MdsUSD pour le 2e trimestre 2026, soit un BPA record de 3,46 USD, battant d'environ 18% le consensus de marché, soutenu par la croissance des revenus de ses trois grandes divisions.

A 21,35 MdsUSD, les revenus de la banque d'affaires se sont accrus de 27% et ont eux aussi atteint un niveau record, tandis que son ratio d'efficacité s'est amélioré de six points à 65%, "démontrant son levier opérationnel tout en continuant d'investir dans ses activités".

Plus précisément, la division Institutional Securities a vu ses revenus grimper de 44% à un niveau record de 11,04 MdsUSD, avec des croissances de 58% en banque d'investissement, à 2,44 MdsUSD, de 69% dans les actions, à 6,30 MdsUSD, et de 13% seulement dans les revenus fixes, à 2,45 MdsUSD.

Concernant les deux autres divisions, si les revenus de la gestion d'investissement n'ont augmenté que de 6% à 1,65 MdUSD, ceux de la gestion de fortune ont progressé de 14% à 8,86 MdsUSD, les actifs totaux des clients dans ces deux activités ayant atteint 10 000 MdsUSD.

"Le dynamisme des marchés et une exécution rigoureuse dans nos trois domaines d'activité ont permis à notre entreprise intégrée d'enregistrer des résultats exceptionnels", résume le PDG Ted Pick, ajoutant que le groupe "consolide sa solidité financière au profit des actionnaires".

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