Morgan Stanley atteint un niveau record après un bénéfice du T3 supérieur aux attentes

15 octobre - ** Les actions de la principale banque américaine Morgan Stanley MS.N ont atteint un niveau record, en hausse de ~6,9 % à 166,04 $ après un bénéfice du T3 supérieur aux attentes

** MS annonce un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, aidé par les revenus de la banque d'investissement et la forte croissance du négoce d'actions

** Le bénéfice de MS pour le troisième trimestre a bondi à 4,6 milliards de dollars, soit 2,80 dollars par action, pour les trois mois se terminant le 30 septembre, dépassant les attentes de 2,10 dollars par action, selon les estimations compilées par LSEG.

** Les revenus de la banque d'investissement ont augmenté pour atteindre 2,11 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 1,46 milliard de dollars un an plus tôt.

** Les revenus provenant de la gestion de fortune, un domaine clé pour Morgan Stanley, ont bondi de 13 % pour atteindre un record de 8,2 milliards de dollars au cours du trimestre, soutenus par la hausse des valorisations boursières.

** Neuf des 25 sociétés de courtage attribuent une note "à l'achat" ou supérieure à l'action, et 16 la considèrent comme "à conserver"; leur objectif de cours médian est de 164,50 $ – données compilées par LSEG.

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~31,5 % depuis le début de l'année