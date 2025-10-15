 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 085,50
+0,08%
Indices
Chiffres-clés

Morgan Stanley atteint un niveau record après un bénéfice du T3 supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 16:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter des détails)

15 octobre - ** Les actions de la principale banque américaine Morgan Stanley MS.N ont atteint un niveau record, en hausse de ~6,9 % à 166,04 $ après un bénéfice du T3 supérieur aux attentes

** MS annonce un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, aidé par les revenus de la banque d'investissement et la forte croissance du négoce d'actions

** Le bénéfice de MS pour le troisième trimestre a bondi à 4,6 milliards de dollars, soit 2,80 dollars par action, pour les trois mois se terminant le 30 septembre, dépassant les attentes de 2,10 dollars par action, selon les estimations compilées par LSEG.

** Les revenus de la banque d'investissement ont augmenté pour atteindre 2,11 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 1,46 milliard de dollars un an plus tôt.

** Les revenus provenant de la gestion de fortune, un domaine clé pour Morgan Stanley, ont bondi de 13 % pour atteindre un record de 8,2 milliards de dollars au cours du trimestre, soutenus par la hausse des valorisations boursières.

** Neuf des 25 sociétés de courtage attribuent une note "à l'achat" ou supérieure à l'action, et 16 la considèrent comme "à conserver"; leur objectif de cours médian est de 164,50 $ – données compilées par LSEG.

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~31,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MORGAN STANLEY
162,700 USD NYSE +4,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( POOL / CHRISTOPHE ENA )
    Showroomprivé annonce vouloir céder ses parts dans The Bradery à ses fondateurs
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.10.2025 08:18 

    Le groupe de vente en ligne Showroomprivé a annoncé mercredi avoir signé une lettre d'intention pour la cession de sa participation majoritaire de 52,75% dans la plateforme The Bradery, à ses deux dirigeants et fondateurs, Timothée Linyer et Edouard Caraco. Showroomprivé ... Lire la suite

  • Un homme prend du pétrol dans ses mains
    Maurel & Prom: CA à neuf mois -13% avec la baisse des prix de vente du brut
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:16 

    Maurel & Prom a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut. Le prix moyen de vente de l’huile s’est établi ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:10 

    * PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite

  • logo Pernod Ricard (Crédit: / Adobe Stock)
    A suivre aujourd'hui... Pernod Ricard
    information fournie par AOF 16.10.2025 08:07 

    (AOF) - Le chiffre d’affaires de Pernod Ricard au premier trimestre de l’exercice 2025/2026 s’élève à 2,384 milliards d'euros, soit un repli de 7,6% en organique et de 14,3% en publié. Il est impacté par un effet de change négatif de 143 millions d'euros, principalement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank