Morgan Stanley anticipe un potentiel de baisse pour Novo en 2026-27
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 09:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Morgan Stanley réduit sa note sur le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO de "equal-weight" à "underweight", citant des difficultés à venir en raison d'une concurrence accrue

** Le courtier anticipe un potentiel de baisse pour les estimations consensuelles de 2026-27, prévoyant un ralentissement de la croissance des prescriptions pour les médicaments GLP-1 de Novo

** MS souligne la stagnation des prescriptions américaines pour Ozempic et Wegovy dans un contexte de "concurrence féroce" de rivaux comme Eli Lilly LLY.N , de médicaments composés et de génériques émergents

** Parmi les catalyseurs risqués avec un potentiel de baisse figurent l'essai EVOKE sur la maladie d'Alzheimer et l'annonce prochaine du prix Medicare Part D aux États-Unis pour son médicament clé, le semaglutide, ajoute MS

** Le courtier réduit son PT de plus d'un cinquième à 300 DKK, s'attendant à ce que les multiples d'évaluation se compriment à l'approche de l'échéance des brevets de 2031-32 pour le semaglutide

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
724,280 USD NYSE +1,39%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/09/2025 à 09:53:53.

