Morgan Stanley anticipe un potentiel de baisse pour Novo en 2026-27

29 septembre - ** Morgan Stanley réduit sa note sur le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO de "equal-weight" à "underweight", citant des difficultés à venir en raison d'une concurrence accrue
** Le courtier anticipe un potentiel de baisse pour les estimations consensuelles de 2026-27, prévoyant un ralentissement de la croissance des prescriptions pour les médicaments GLP-1 de Novo
** MS souligne la stagnation des prescriptions américaines pour Ozempic et Wegovy dans un contexte de "concurrence féroce" de rivaux comme Eli Lilly LLY.N , de médicaments composés et de génériques émergents
** Parmi les catalyseurs risqués avec un potentiel de baisse figurent l'essai EVOKE sur la maladie d'Alzheimer et l'annonce prochaine du prix Medicare Part D aux États-Unis pour son médicament clé, le semaglutide, ajoute MS
** Le courtier réduit son PT de plus d'un cinquième à 300 DKK, s'attendant à ce que les multiples d'évaluation se compriment à l'approche de l'échéance des brevets de 2031-32 pour le semaglutide
