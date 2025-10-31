Morgan Stanley abandonne ses positions longues sur l'euro et le yen par rapport au dollar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute l'entrée)

*

Les indices de Wall Street sont en hausse, le Nasdaq et le S&P 500 surpassant le Dow Jones

*

La consommation discrétionnaire est le principal secteur gagnant, la consommation de base est le plus grand perdant

*

Le STOXX Europe 600 perd ~0,5 %

*

Hausse du dollar, baisse de l'or, hausse du pétrole brut, hausse du bitcoin de ~3%

*

Le rendement du Trésor américain à 10 ans est en baisse à ~4,085%

MORGAN STANLEY ABANDONNE LES POSITIONS LONGUES SUR L'EURO ET LE YEN PAR RAPPORT AU DOLLAR

Morgan Stanley ne recommande plus d'être long sur l'euro

EUR= et le yen japonais JPY= contre le dollar, car il ne voit qu'un catalyseur négatif limité à court terme pour le dollar en l'absence de données économiques officielles.

"Notre opinion baissière à moyen terme sur le dollar américain repose sur deux facteurs essentiels. Premièrement, la compression des taux entre les États-Unis et le reste du monde. Et deuxièmement, une plus grande décote du dollar associée à l'incertitude politique", ont déclaré les stratèges de MS dans une note.

Les développements récents ont remis en question ce point de vue, car la maison de courtage voit se renforcer la perception du marché selon laquelle il est peu probable que les taux américains baissent autant ou aussi rapidement qu'on l'avait anticipé.

"Nos économistes ont signalé que les risques se sont déplacés vers une diminution des baisses de taux de la Fed. Un ralentissement du rythme des baisses de taux (ou la possibilité que la Fed ait effectivement fini de réduire ses taux) retarderait le moment où le portage du dollar deviendrait moins pénalisant", ont déclaré les stratèges.

Ils estiment que "le rapport risque/récompense du maintien de positions courtes sur le dollar américain s'est détérioré", car les facteurs négatifs à court terme pour le dollar, comme les données économiques, sont absents en raison de l'arrêt prolongé des activités du gouvernement américain.

"D'un point de vue tactique, nous considérons les transactions à portage positif et favorables à la prise de risque comme la stratégie clé pour le reste de l'année 2025", a déclaré la maison de courtage en publiant ses dernières idées de transactions sur les devises mondiales.

La société de courtage recommande à présent d'abandonner les positions longues sur l'EUR/USD et courtes sur l'USD/JPY.

(Shashwat Chauhan)

*****

