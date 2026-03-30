Morgan Stanley abaisse son objectif de cours pour Meta et désigne l'action comme son "meilleur choix" ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions de Meta Platforms, la société mère de Facebook META.O , sont en hausse de 1,3 % à 532,45 $ avant l'ouverture du marché

** Morgan Stanley abaisse son objectif de cours pour META de 825 $ à 775 $, ce qui implique toujours un potentiel de hausse de 47 % par rapport à la dernière clôture du titre

** La société de courtage maintient sa note de "surpondération" sur le titre et le désigne comme son "meilleur choix", citant une valorisation attrayante et des économies de coûts résultant de potentielles réductions d'effectifs

** Nous pensons qu'une potentielle réduction des effectifs de 20 %, si elle est confirmée, pourrait générer des économies annuelles de 3 à 10 milliards de dollars... En d'autres termes, nous estimons qu'elle pourrait ajouter plus d'un dollar de bénéfice par action en 2027 - Morgan Stanley

** 59 des 66 sociétés de courtage recommandent d'acheter le titre ou lui attribuent une note supérieure, et sept une note de "conserver"; leur objectif de cours médian est de 855,5 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre a baissé de 20,4 % cette année