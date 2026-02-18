Morgan Stanley a ouvert des comptes pour les trusts d'Epstein jusqu'en 2019

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Morgan Stanley a ouvert des comptes Epstein entre 2015 et 2019, selon des documents

La banque faisait partie d'un certain nombre d'institutions financières internationales qui avaient des liens avec Epstein

Morgan Stanley a fermé le compte 2019 peu après son ouverture, selon une source

(Ajout de la Deutsche Bank en tant que partie au règlement dans le dernier paragraphe) par Nivedita Balu et Tatiana Bautzer

Morgan Stanley a ouvert des comptes pour les trusts de Jeffrey Epstein entre 2015 et 2019, des années après que le financier a été condamné et enregistré comme délinquant sexuel dans le cadre d'un accord de plaidoyer de 2008 , selon des documents rendus publics par le Département américain de la Justice.

Les courriels rendus publics par le DOJ, qui a publié plus de 3 millions de pages le 30 janvier 2026, montrent que les associés d'Epstein et les entités d'investissement ont continué à établir des relations bancaires avec Morgan Stanley longtemps après sa condamnation en 2008, soulignant la manière dont Wall Street a géré un client dont les risques pour sa réputation étaient largement connus. Les comptes ont été ouverts à un moment où d'autres grandes banques de Wall Street, dont la Deutsche Bank et JPMorgan, prenaient leurs distances avec lui. En échange de l'immunité, Epstein a plaidé coupable en 2008 à une accusation de prostitution de l'État de Floride et a purgé 13 mois de prison. Il a ensuite été arrêté en juillet 2019 pour trafic sexuel de dizaines de mineures. Dans l'intervalle, Virginia Giuffre a intenté en 2016 une action en diffamation contre Ghislaine Maxwell, associée d'Epstein. L'attention des médias s'est également intensifiée autour d'Epstein, notamment avec la publication d'articles d'investigation par le Miami Herald en 2018. Epstein est mort par suicide dans une cellule de la prison de Manhattan en août 2019 alors qu'il attendait son procès .

L'ouverture d'un compte par Morgan Stanley en 2019 est intervenue deux ans après que les responsables des risques de la banque eurent fermé un autre compte fiduciaire d'Epstein en 2017, selon les courriels publiés dans les documents par le DOJ.

Une source familière avec l'affaire a déclaré que Morgan Stanley a fermé l'un des comptes d'Epstein en 2017 après que la banque l'a informé de sa décision de mettre fin à leur relation bancaire.

Un autre compte, selon la source, a été ouvert en 2019 mais a été fermé peu de temps après. La source n'a pas donné plus de détails sur les raisons pour lesquelles la banque a fermé le compte d'Epstein, ni sur le calendrier exact de ces décisions. Les courriels montrent que les communications avec la banque étaient gérées par le comptable de longue date d'Epstein, Richard Kahn, dont l'avocat n'a pas répondu à une demande de commentaire. M. Kahn est actuellement l'un des deux exécuteurs testamentaires d'Epstein, qui ont versé 105 millions de dollars en espèces aux îles Vierges américaines pour mettre fin aux accusations selon lesquelles le territoire aurait servi de base à des opérations de trafic sexuel. Les exécuteurs testamentaires ont également créé un fonds de restitution qui a versé 121 millions de dollars aux victimes. L'autre exécuteur testamentaire d'Epstein est Darren Indyke, dont l'avocat n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Reuters n'a trouvé aucune preuve d'un quelconque acte répréhensible de la part de Morgan Stanley ou des exécuteurs testamentaires d'Epstein, et rien dans les documents n'indique qu'Epstein a communiqué directement avec la banque.

En vertu des règles réglementaires américaines, les banques doivent identifier et vérifier les clients et les bénéficiaires effectifs, et surveiller les transactions suspectes dans le cadre des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle.

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer quelles mesures de vigilance spécifiques, le cas échéant, Morgan Stanley avait prises lors de l'ouverture de comptes liés à Epstein. Morgan Stanley est l'une des nombreuses banques de Wall Street qui ont entretenu des relations bancaires avec le financier new-yorkais au fil des ans. D'autres banques ont fait l'objet d'un examen minutieux en raison de leurs liens avec Epstein et Maxwell, qui a été reconnue coupable en 2021 pour son rôle dans l'aide apportée à Epstein . Epstein a été client de JPMorgan de 1998 à 2013, date à laquelle la banque new-yorkaise a mis fin à la relation. En décembre 2018, la Deutsche Bank a informé Epstein de son intention de fermer ses comptes et a terminé les fermetures après son arrestation en juillet 2019, a précédemment rapporté Reuters .

JPMorgan a confirmé à Reuters, dans le cadre de cet article, que la banque avait mis fin à sa relation bancaire avec Epstein en 2013. Deutsche a refusé de commenter, dans le cadre de cet article, les dates de fermeture des comptes d'Epstein.

COMPTES BANCAIRES OUVERTS

Les documents montrent que la relation de Morgan Stanley avec les entités liées à Epstein était active en 2015. Dans un courriel transmis à Epstein et daté du 17 avril 2015, Kahn a écrit: "Le compte Morgan Stanley est ouvert et approvisionné à hauteur de 5 000 000."

Certaines parties des documents ont été expurgées ou corrompues, rendant certains mots illisibles.

Selon un courriel du 6 février 2016 qui apparaît à la fin d'un échange avec Epstein, Kahn a écrit qu'un "compte de courtage Morgan Stanley=existant au nom de stc a actuellement environ 17,250,=00(sic)", une référence possible à un compte Southern Trust. Reuters n'a pas pu déterminer le montant exact du compte ni s'il s'agissait de milliers ou de millions de dollars. Southern Trust était l'une des sociétés d'Epstein.

Le 18 août 2017, Rachel Kaplan, responsable du risque complexe de Morgan Stanley, a envoyé une lettre contenue dans les documents du DOJ à Epstein et à son avocat Darren Indyke, adressée à Southern Trust Co, indiquant que la banque avait décidé de "mettre fin à notre relation actuelle courtier/client".

Kaplan, vice-présidente et responsable des risques au sein de la division de gestion de patrimoine de Morgan Stanley, a renvoyé les questions à Morgan Stanley. La banque s'est refusée à tout commentaire sur sa relation bancaire avec Epstein. Deux ans plus tard, le 18 mars 2019, Kahn a confirmé à Epstein l'ouverture d'un nouveau compte chez Morgan Stanley, selon l'un des documents. Ce compte a été ouvert pour Butterfly Trust, l'une des entités financières d'Epstein. Butterfly Trust a été citée dans un règlement conclu en 2020 avec le Département des services financiers de l'État de New York, qui a infligé une amende à la Deutsche Bank pour avoir permis à Epstein de retirer des montants suspects en espèces.