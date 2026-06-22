MoonLake Immunotherapeutics en baisse après l'annonce d'une levée de fonds par émission d'actions de 150 millions de dollars

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22 juin - ** Les actions de la société suisse de biotechnologie MoonLake Immunotherapeutics ( MLTX.O ) ont reculé de 4,2 % dans les échanges après clôture, à 21,24 dollars, à la suite de l'annonce d'une levée de fonds ** MLTX annonce une offre de 150 millions de dollars , composée d’actions et de bons de souscription préfinancés

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour financer la R&D, les activités de pré-commercialisation et de commercialisation du sonelokimab, ainsi que pour ses besoins généraux

** Leerink, Guggenheim, Cantor Fitzgerald et LifeSci Capital sont les co-chefs de file de l'opération ** L’action MLTX a clôturé en hausse de 15,4 % à 22,16 dollars lundi après que la société eut publié les résultats de la 52e semaine de l’étude de phase avancée sur le sonelokimab dans le traitement de l’hidradénite suppurée, une affection cutanée chronique provoquant des lésions et des cicatrices

** BTIG a indiqué dans une note que ces résultats confirment une efficacité progressive, ce qui est de bon augure pour la société en vue de déposer sa demande d’autorisation de mise sur le marché (BLA) auprès de la FDA américaine pour le sonelokimab fin septembre 2026

** À la clôture de lundi, l’action MLTX affichait une hausse de 68 % depuis le début de l’année

** La société compte environ 73,6 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière de 1,6 milliard de dollars

** Selon les données de LSEG, la recommandation moyenne de 16 courtiers est “acheter” et leur objectif de cours médian est de 30 dollars