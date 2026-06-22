 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MoonLake Immunotherapeutics en baisse après l'annonce d'une levée de fonds par émission d'actions de 150 millions de dollars
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 23:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 juin - ** Les actions de la société suisse de biotechnologie MoonLake Immunotherapeutics ( MLTX.O ) ont reculé de 4,2 % dans les échanges après clôture, à 21,24 dollars, à la suite de l'annonce d'une levée de fonds ** MLTX annonce une offre de 150 millions de dollars , composée d’actions et de bons de souscription préfinancés

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour financer la R&D, les activités de pré-commercialisation et de commercialisation du sonelokimab, ainsi que pour ses besoins généraux

** Leerink, Guggenheim, Cantor Fitzgerald et LifeSci Capital sont les co-chefs de file de l'opération ** L’action MLTX a clôturé en hausse de 15,4 % à 22,16 dollars lundi après que la société eut publié les résultats de la 52e semaine de l’étude de phase avancée sur le sonelokimab dans le traitement de l’hidradénite suppurée, une affection cutanée chronique provoquant des lésions et des cicatrices

** BTIG a indiqué dans une note que ces résultats confirment une efficacité progressive, ce qui est de bon augure pour la société en vue de déposer sa demande d’autorisation de mise sur le marché (BLA) auprès de la FDA américaine pour le sonelokimab fin septembre 2026

** À la clôture de lundi, l’action MLTX affichait une hausse de 68 % depuis le début de l’année

** La société compte environ 73,6 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière de 1,6 milliard de dollars

** Selon les données de LSEG, la recommandation moyenne de 16 courtiers est “acheter” et leur objectif de cours médian est de 30 dollars

Valeurs associées

MOONLAKE IMM RG-A
22,1600 USD NASDAQ +15,36%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/06/2026 à 23:34:05.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
77,95 -3,02%
2CRSI
22 -13,39%
CAC 40
8 400,11 -0,25%
SPACEX
154,6 -16,43%
Or
4 191,63 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank