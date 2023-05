Moonfare Core Portfolio II se clôture à plus de 100 millions d'euros de capital

(AOF) - Moonfare, plateforme digitale spécialisé dans l’investissement en Private Equity, franchit une étape stratégique avec la clôture de son deuxième portefeuille principal, Moonfare Core Portfolio II (Core II). Celui-ci a dépassé son objectif de collecte de fonds, propulsant ainsi pour la première fois un portefeuille propre à Moonfare au-delà de la barre des 100 millions d'euros. Core II consiste à mettre les fonds de Private Equity des meilleurs gestionnaires à la portée des investisseurs individuels.

Conçu pour être au cœur du portefeuille d'investissements privés d'un particulier, il offre un accès aux stratégies de buyout et aux stratégies liées au buyout, telles que les fonds secondaires et les co-investissements, l'un des domaines les plus établis du capital-investissement.

Core II offre une diversification par zone géographique, gestionnaire de fonds, stratégie de sous-investissement et secteur cible avec un ticket d'entrée unique à partir de 50 000 euros.

Ses 12 investissements sous-jacents se concentrent sur des stratégies de buyout de mid-et large-cap, tout en offrant une exposition à des fonds secondaires triés sur le volet et à des opportunités de co-investissement. Sa couverture géographique s'étend à l'Europe, à l'Amérique du Nord et au reste du monde.