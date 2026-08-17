Moody's relève de nouveau sa note sur Bombardier, perspective positive

Bombardier s'est félicité lundi de la révision à la hausse de la note de crédit de Moody's, passée de "Ba3" à "Ba2" avec une perspective laissée inchangée à "positive".

Dans un communiqué, le constructeur aéronautique canadien estime que ce deuxième relèvement de notation en 12 mois constitue une "reconnaissance claire" de ses progrès accomplis afin de renforcer son profil financier.

"Cette décision reflète non seulement notre performance opérationnelle constante et notre attention portée au désendettement au cours des dernières années, mais aussi nos solides antécédents en matière de croissance des bénéfices, de génération de flux de trésorerie disponibles et de diversification continue de nos revenus grâce à nos activités de services et de défense", a estimé Bart Demosky, vice-président exécutif et chef de la direction financière.

"Cette reconnaissance arrive alors que nous continuons de bénéficier d'un carnet de commandes bien rempli et de solides perspectives de croissance dans tous nos secteurs d'activité", a-t-il ajouté.