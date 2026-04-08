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Moody's réduit les perspectives du fonds Blue Owl à négatives en raison de l'augmentation des demandes de rachat
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 02:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

Moody's Ratings a abaissé mardi de stable à négative sa perspective sur un fonds Blue Owl OWL.N de 36 milliards de dollars, citant des demandes de rachat qui ont été "significativement plus élevées" que celles de ses pairs au premier trimestre. Il s'agit de la dernière réaction en date d'une agence de notation à l'égard de fonds sur un marché du crédit privé frappé par des vagues de rachats. Les craintes se sont propagées à Wall Street , plusieurs fonds plafonnant les retraits et certaines grandes banques américaines resserrant leurs prêts à ce secteur qui pèse 2 000 milliards de dollars. Moody's a déclaré que le changement de perspective sur Blue Owl Credit Income Corp (OCIC), l'un des fonds les plus importants de Blue Owl, est également dû au fait que la majorité des rachats demandés proviennent d'un nombre très limité d'investisseurs, ce qui révèle une certaine concentration dans la base des détenteurs d'actions. La semaine dernière, la société de crédit privée a déclaré qu'elle limitait les retraits de deux de ses fonds après avoir reçu un niveau historique de demandes de rachat au cours du premier trimestre. Les investisseurs ont demandé à retirer un pourcentage non précisé de 21,9 % de leurs actions OCIC, mais la société a déclaré qu'elle neprévoyait de satisfaire qu'à 5 % des demandes.

Moody's a déclaré que la décision de la société de n'honorer les rachats que pour 5 % des actions permettrait de contenir les sorties nettes au premier trimestre, mais s'attend à ce que les rachats élevés persistent au cours des prochains trimestres et que les entrées se ralentissent encore, ce qui entraînerait la dissipation du capital et des liquidités actuellement solides de l'OCIC.

Blue Owl n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

Plus tôt dans la journée de mardi, Moody's a révisé ses perspectives sur les sociétés de développement commercial américaines (BDC), les faisant passer de stables à négatives, en citant les pressions croissantes sur les remboursements, l'augmentation de l'effet de levier et l'affaiblissement de l'accès aux marchés de financement.

En mars, S&P Global a révisé les perspectives du fonds de crédit privé phare de Cliffwater LLC, d'une valeur de 33 milliards de dollars, en les faisant passer de "stables" à "négatives", en raison de l'augmentation des demandes de rachat des investisseurs.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/04/2026 à 02:05:49.

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