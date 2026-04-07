Moody's réduit les perspectives des BDC américaines à "négatives" en raison de la pression exercée par les remboursements et de l'augmentation de l'effet de levier

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(Ajoute des détails et des citations) par Prakhar Srivastava et Isla Binnie

Moody's Ratings a révisé mardi ses perspectives sur les sociétés de développement commercial américaines (BDCs) de stables à négatives, citant les pressions croissantes sur les remboursements, l'augmentation de l'endettement et l'affaiblissement de l'accès aux marchés de financement.

La pression se fait surtout sentir sur les BDC non négociées, qui représentent plus de 60 % du secteur.

Une grande partie de ces fonds ont enregistré leurs premières sorties de capitaux au début de l'année, les particuliers fortunés et d'autres acheteurs clés ayant racheté leurs avoirs, ce qui constitue un revirement brutal par rapport à 2025, lorsque les entrées de capitaux avaient été "très robustes" jusqu'au troisième trimestre, a déclaré Moody's.

Les sorties de fonds laissent ces fonds non négociés "plus sur la défensive lorsqu'il s'agit de déployer des capitaux supplémentaires jusqu'à ce que le changement actuel du marché et l'incertitude se dissipent", a déclaré l'agence de notation.

Les fonds non négociés lèvent des fonds propres et les associent à un effet de levier pour les prêter à des entreprises privées, structurés de manière à lever continuellement des capitaux tout en offrant des liquidités limitées et périodiques aux investisseurs.

Les conditions de financement se sont encore détériorées, les BDC se retirant du marché des obligations non garanties à mesure que les écarts se creusaient, a ajouté Moody's.

Michael Covello, directeur général exécutif de la banque d'investissement spécialisée RA Stanger, a déclaré que les BDC semblaient disposer de liquidités suffisantes pour répondre aux besoins à court terme.

"Je ne pense pas que la liquidité soit un problème aujourd'hui", a déclaré M. Covello. "À long terme, la situation pourrait être différente en fonction des événements macroéconomiques, de la façon dont leurs portefeuilles sont construits et des flux nets globaux."

Moody's a également signalé les risques émergents que représente l'intelligence artificielle pour la forte exposition des BDC aux entreprises de logiciels, qui représentent environ un quart des portefeuilles.

Bien que les dirigeants aient rejeté ces inquiétudes comme étant exagérées, les investisseurs restent sur leurs gardes. La qualité des actifs reste stable pour l'instant, mais l'agence s'attend à ce que la performance du crédit s'affaiblisse au fur et à mesure que les bouleversements technologiques se produisent.

Les BDC, qui prêtent à un grand nombre des mêmes emprunteurs du marché intermédiaire que les fonds de crédit privés, servent de baromètre précoce des tensions dans le secteur.

La perspective pourrait redevenir stable si les pressions sur les remboursements s'atténuent, si l'effet de levier reste contenu et si les risques liés à la qualité des actifs s'atténuent, a déclaré Moody's.