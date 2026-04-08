Moody's réduit la perspective du fonds Blue Owl à "négative" en raison de l'augmentation des demandes de rachat

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(Ajout des commentaires de Blue Owl aux paragraphes 5-6)

Moody's Ratings a réduit sa perspective sur le fonds Blue Owl OWL.N de 36 milliards de dollars de "stable" à "négative" mardi, citant des demandes de rachat qui étaient "significativement plus élevées" que les pairs au premier trimestre.

Il s'agit de la dernière réaction en date d'une agence de notation à l'égard des fonds d'un marché du crédit privé frappé par des vagues de rachats. Les craintes se sont propagées à Wall Street , plusieurs fonds ayant plafonné les retraits et certaines grandes banques américaines ayant resserré leurs prêts à ce secteur qui pèse 2 billions de dollars.

Moody's a déclaré que le changement de perspective sur Blue Owl Credit Income Corp (OCIC), l'un des fonds les plus importants de Blue Owl, est également dû au fait que la majorité des rachats demandés proviennent d'un nombre très limité d'investisseurs, ce qui révèle une certaine concentration dans la base des détenteurs d'actions.

La semaine dernière, la société de crédit privée a déclaré qu'elle limiterait les retraits de deux de ses fonds après avoir reçu un niveau historique de demandes de rachat au cours du premier trimestre. Les investisseurs ont cherché à racheter 21,9 % de leurs actions OCIC, mais la société a déclaré qu'elle n'avait l'intention de satisfaire que 5 % des demandes.

Dans une lettre déposée auprès de la SEC concernant un récent appel d'offres, OCIC a déclaré qu'elle était convaincue de rester "bien positionnée pour capitaliser dans l'environnement de marché actuel". Il a ajouté que les rachats représentaient moins de 1 % du total des actifs sous gestion du fonds et qu'environ 90 % des investisseurs n'avaient pas demandé de rachat.

Blue Owl a précédemment déclaré qu'il y avait une "déconnexion significative" entre l'opinion publique sur les fonds de crédit privés et la performance sous-jacente de son portefeuille.

Moody's a déclaré que la décision de la société de n'honorer les rachats que pour 5 % des actions permettrait de contenir les sorties nettes au premier trimestre, mais s'attend à ce que les rachats élevés persistent au cours des prochains trimestres et que les entrées continuent de ralentir, ce qui entraînerait la dissipation des positions actuellement solides de l'OCIC en matière de capital et de liquidités.

Plus tôt dans la journée de mardi, Moody's a révisé ses perspectives sur les sociétés de développement commercial américaines (BDC), les faisant passer de stables à négatives, en raison des pressions croissantes sur les rachats, de l'augmentation de l'effet de levier et de l'affaiblissement de l'accès aux marchés de financement.

En mars, S&P Global a révisé les perspectives du fonds de crédit privé phare de Cliffwater LLC, d'une valeur de 33 milliards de dollars, en les faisant passer de "stables" à "négatives", en raison de demandes de rachat plus nombreuses de la part des investisseurs.