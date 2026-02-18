Moody's prévoit un bénéfice élevé pour 2026 en raison de la forte demande de notations de crédit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Moody's MCO.N a prévu un bénéfice annuel supérieur aux estimations mercredi, pariant sur une demande soutenue pour ses notations de crédit dans un contexte d'augmentation de l'émission de dette.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 2 % dans les échanges avant bourse.

Le marché obligataire a connu une reprise de l'activité, en particulier parce que les poids lourds de la technologie augmentent leurs émissions pour financer leurs investissements dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle, ce qui a stimulé la demande de notations de crédit et la croissance des sociétés telles que Moody's.

Sa branche MIS, qui fournit des services de notation de crédit, a enregistré une hausse de 17 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, à 946 millions de dollars.

Cette forte projection intervient alors que l'action de l'agence de notation a été ébranlée par une déroute qui s'est étendue des sociétés de logiciels aux maisons de courtage de Wall Street, perçues comme vulnérables à l'automatisation.

L'action de l'agence de notation S&P a fortement chuté au début du mois, après avoir prévu un faible bénéfice annuel. Les actions de Moody's ont chuté de plus de 17 % au cours de la seule année 2026.

Certains analystes ont toutefois déclaré que ces inquiétudes étaient peut-être exagérées et que des entreprises comme Moody's pourraient encore bénéficier d'un regain d'efficacité grâce à la technologie.

"En élargissant l'intelligence contextuelle de niveau décisionnel qui est intégrée directement dans les flux de travail des clients - à travers nos plateformes, les systèmes tiers et les interfaces activées par l'IA - nous élargissons les moyens par lesquels Moody's reste au cœur de la prise de décision à enjeux élevés", a déclaré Rob Fauber, directeur général de Moody's.

Moody's prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année entre 16,40 et 17,00 dollars, dépassant les attentes moyennes des analystes de 16,38 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a également dépassé les estimations pour le bénéfice ajusté au quatrième trimestre, affichant 3,64 dollars par action, contre 3,42 dollars par action attendus par les analystes.