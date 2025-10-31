Moody's place les notes de crédit de l'équipementier automobile Tenneco sous surveillance négative

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Matt Tracy

L'agence de notation Moody's Ratings a placé vendredi les notes de crédit de l'équipementier automobile mondial Tenneco TENN.NS sous perspective négative, tout en affirmant sa cote de crédit actuelle. En plaçant le fournisseur automobile basé à Northville, Michigan, sous surveillance négative , Moody's a cité l'environnement macroéconomique turbulent et les implications pour l'industrie automobile mondiale des droits de douane persistants qui ont commencé avec les droits de douane généralisés du président américain Donald Trump en avril.

L'effet de levier de Tenneco est resté relativement élevé, tandis que ses marges de revenus sont restées serrées au cours des derniers trimestres, ont écrit les analystes de Moody's vendredi. L'entreprise avait environ 13,4 milliards de dollars de revenus à valeur ajoutée, et près de 16 milliards de dollars de revenus déclarés, pour les douze mois se terminant le 30 juin, ont noté les analystes. La décision de placer les notations de Tenneco sous surveillance négative intervient dans le contexte du dépôt de bilan de First Brands, un autre fournisseur de pièces automobiles, le 29 septembre. L'important prêteur automobile subprime Tricolor Auto Holdings a également déposé le bilan le 10 septembre.

Les analystes de Moody's ont souligné la taille et la présence géographique de Tenneco, ainsi que la solidité de ses produits et de sa clientèle, pour maintenir la note de crédit B2 spéculative du fournisseur automobile.

"Les confirmations de notation reflètent que, malgré une performance inégale d'un trimestre à l'autre au cours des dix-huit derniers mois, les paramètres clés ont été relativement stables mais à des niveaux faibles", ont écrit les analystes.