Moody's ménage la France, Paris savoure son sursis

Les Bourses européennes relèvent la tête en ce début de semaine, Francfort menant la danse ( 0,8%) devant Paris ( 0,7%, à 7 836 points) et Londres ( 0,35%). Le répit accordé par Moody's à la France (note Aa3 conservée sur la dette souveraine) et la légère détente du pétrole semblent suffire aux marchés, visiblement décidés à se refaire une beauté.

Roland Lescure peut avoir le sourire. Contre toute attente, l'agence de notation Moody's a maintenu vendredi soir sa note Aa3 sur la France, assortie d'une perspective négative. Les marchés anticipaient pourtant une dégradation de la note française, sur fond de crise politique et de dérapage des finances publiques. Le ministre de l'Economie a rapidement brandi cette bonne nouvelle pour mettre en avant "la force et la diversité de l'économie française".

Après avoir tutoyé les 5,15% en fin de semaine, le rendement de l'OAT à 10 ans redescend ce matin vers 4,94%. Un taux qui aurait donné le vertige à n'importe quel économiste il y a quelques mois et qui est désormais favorablement accueilli par les marchés.

Cette détente ne suffit toutefois pas à dissiper les inquiétudes sur la trajectoire de la dette française. Chez Pictet, on estime que "le rendement réel de la dette française est nettement inférieur à ce que justifieraient ses fondamentaux économiques et budgétaires. Il est donc probable que la prime de risque exigée pour détenir de la dette française continue d'augmenter". Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement au sein de la banque de gestion suisse, assure que "réformer et restaurer la confiance des investisseurs est encore possible".

Le spread avec l'Allemagne évolue autour des 157 pb ce matin, témoignant de l'importance de la prime de risque associée à la signature hexagonale.

Par ailleurs, les rendements obligataires resteront au coeur de l'actualité cette semaine puisque la Fed se réunira demain et mercredi pour définir sa politique monétaire. Chez Allianz, Jenny Zeng (CIO Fixed Income) table sur un statu quo, arguant qu'après la hausse de 25 points de base décidée en septembre, "les décideurs ont de bonnes raisons de marquer une pause et d'évaluer dans quelle mesure le resserrement des conditions financières se répercute déjà sur l'économie".

Le marché est d'ailleurs du même avis : le statu quo est anticipé par 90,6% des intervenants, selon le FedWatch Tool du CME.

Lula crée la surprise

Après la surprise de Moody's, un nouveau coup de théâtre s'est dessiné dans la nuit avec la victoire du président sortant Lula au Brésil. "Nous pensons que le gouvernement Lula n'aura d'autre choix que de s'engager lui aussi dans une certaine consolidation budgétaire. Cependant, la plupart des investisseurs doutent que cela suffise à remettre la viabilité de la dette sur les rails", indique Thierry Larose, gérant et analyste au sein de l'équipe Emerging Markets Fixed Income chez Vontobel.

"Nous nous attendons donc à une forte vague de ventes dès l'ouverture des marchés lundi, accompagnée d'une réévaluation significative des rendements des obligations d'État", ajoute le spécialiste.

La situation est suivie de près par les marchés, d'autant que la stratégie visant à s'exposer à la thématique "marchés émergents" et "dette émergente" avait été adoptée par nombre d'analystes européens.

Actions & or noir

A l'approche de la mi-séance, l'indice parisien est tiré par le secteur automobile, avec 3,8% pour Stellantis et 2,6% pour Renault, sans oublier Hermès ( 3,7%) qui tente de rebondir après une semaine difficile. En queue de peloton, Carrefour et EssilorLuxottica abandonnent 1% tandis que TotalEnergies recule de 0,9%, pénalisé par le léger repli des cours de l'or noir.

Le Brent recule en effet de 0,4%, à 115 USD, tandis que le WTI cède 0,6%, à 101,4 USD, des niveaux qui restent extrêmement élevés et témoignent de l'absence d'avancée au Moyen-Orient.

Bernstein anticipe une normalisation des cours du pétrole à un horizon de "plusieurs trimestres", tout en soulignant que les tensions géopolitiques, notamment autour du détroit d'Ormuz et en Ukraine, pourraient provoquer une nouvelle hausse à court terme.

Les valeurs en mouvement

Airbus progresse de 1,4% alors que l'industriel pourrait se rapprocher de la coalition britannico-italo-japonaise qui s'est bâtie autour du programme GCAP, visant à doter Londres, Rome et Tokyo d'un avion de chasse commun.

GTT (-13,3%) enregistre la plus forte baisse du SBF 120. L'action du groupe d'ingénierie navale décroche en raison d'un chiffre d'affaires bien inférieur aux attentes au troisième trimestre. Il s'élève à 183 millions d'euros contre un consensus de 193 MEUR et une prévision de 196 MEUR chez Jefferies.

Ailleurs en Europe, Roche ( 1,1%) annonce des résultats positifs pour son étude de phase III Krascendo 1. Le divarasib a démontré une efficacité supérieure à celle des autres inhibiteurs de KRAS G12C utilisés comme traitement de référence chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules présentant une mutation KRAS G12C et ayant déjà reçu un traitement.

Genmab gagne 13,5% porté par une série de bonnes nouvelles dans son portefeuille de traitements oncologiques. Le laboratoire a notamment dévoilé des résultats positifs de phase III dans le cancer de l'ovaire et de nouvelles données encourageantes dans le cancer colorectal. Il a également annoncé une collaboration avec Incyte.

Enfin, Bayer ( 3%) a dévoilé de nouvelles données cliniques positives, présentées lors du symposium présidentiel du congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO 2026).