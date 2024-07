Moody’s et MSCI s’allient dans l’ESG

Deux géants américains des marchés financiers vont travailler ensemble sur l’information extra-financière. Le fournisseur d’indices MSCI et l’agence de notation crédit Moody’s ont annoncé avoir signé un partenariat qualifié de « stratégique et innovant » avec pour but d’apporter « une plus grande transparence sur l’ESG et le développement durable sur les marchés et permettre de meilleures décisions ». Les termes financiers de l’accord ne sont pas dévoilés.

Concrètement, Moody’s s’appuiera sur les données et les modèles de développement durable de MSCI, comme les notations et le contenu ESG de MSCI, qui mesurent la gestion par une entreprise des risques et des opportunités ESG. « Avec l’accès aux données de MSCI, Moody’s a l’intention de faire migrer à terme ses données et notes ESG existantes pour offrir le contenu de durabilité de MSCI à travers une gamme de solutions au service des clients de Moody’s dans les secteurs de la banque, de l’assurance et de l’entreprise », explique un communiqué.

MSCI de son côté aura accès à la base de données Orbis de Moody’s, qui porte sur plus de 500 millions d’entités, afin d'étendre sa couverture ESG des entreprises privées. En outre, MSCI et Moody’s exploreront des solutions qui s’appuient sur les données de Moody’s sur les entreprises privées et les modèles d'évaluation du crédit pour fournir une meilleure compréhension du marché du crédit privé.

L'Agefi