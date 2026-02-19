 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Moody'S Corporation établit son siège régional à Riyad, en Arabie saoudite
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 11:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

MOODY'S CORPORATION MCO.N :

* ÉTABLIT UN SIÈGE RÉGIONAL À RIYAD, EN ARABIE SAOUDITE

* CE SIÈGE RENFORCERA L'ENGAGEMENT DE MOODY'S AUPRÈS DES INSTITUTIONS SAOUDIENNES ET PERMETTRA UN ACCÈS PLUS LARGE AUX DONNÉES, ANALYSES ET CONNAISSANCES DE MOODY'S EN MATIÈRE DE PRISE DE DÉCISION

* MAHMOUD TOTONJI DIRIGERA LE RHQ EN TANT QUE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Plus d'informations sur la société: MCO.N

Valeurs associées

MOODY'S
450,725 USD NYSE +6,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank