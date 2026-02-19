Moody'S Corporation établit son siège régional à Riyad, en Arabie saoudite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
MOODY'S CORPORATION MCO.N :
* ÉTABLIT UN SIÈGE RÉGIONAL À RIYAD, EN ARABIE SAOUDITE
* CE SIÈGE RENFORCERA L'ENGAGEMENT DE MOODY'S AUPRÈS DES INSTITUTIONS SAOUDIENNES ET PERMETTRA UN ACCÈS PLUS LARGE AUX DONNÉES, ANALYSES ET CONNAISSANCES DE MOODY'S EN MATIÈRE DE PRISE DE DÉCISION
* MAHMOUD TOTONJI DIRIGERA LE RHQ EN TANT QUE DIRECTEUR GÉNÉRAL
MCO.N
