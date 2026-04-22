Moody's augmente ses bénéfices grâce à une forte croissance de ses activités d'analyse et revoit à la hausse ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'agence de notation Moody's MCO.N a fait état d'une hausse de son bénéfice au premier trimestre mercredi, grâce à une forte demande pour ses produits de recherche et d'analyse, et a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026.

La forte émission d'obligations a contribué à soutenir l'activité de notation de Moody's, mais les investisseurs restent prudents car l'activité d'emprunt est confrontée à la pression de la volatilité du marché, aux préoccupations liées au crédit privé et à l'incertitude géopolitique.

Le chiffre d'affaires du segment analytique, qui dépend principalement d'un modèle d'abonnement, a augmenté de 8 % pour atteindre 926 millions de dollars au premier trimestre.

Les résultats de Moody's sont examinés de près par les traders qui cherchent à évaluer les tendances du marché obligataire, car ils peuvent constituer un indicateur fiable de l'appétit pour la dette, étant donné l'étendue de la portée de l'entreprise.

L'activité de service aux investisseurs de la société, qui émet des notations de crédit, a généré un chiffre d'affaires record de 1,15 milliard de dollars, en hausse de 8 % par rapport à la période précédente.

"Alors que l'adoption de l'IA s'accélère, elle stimule la demande d'intelligence connectée de qualité décisionnelle de Moody's dans des environnements à forts enjeux", a déclaré le directeur général Rob Fauber.

Le bénéfice attribuable à Moody's s'est élevé à 661 millions de dollars, soit 3,73 dollars par action, au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 625 millions de dollars, soit 3,46 dollars par action, un an plus tôt.

La société a relevé sa prévision de bénéfice annuel ajusté par action à une fourchette de 16 à 16,60 dollars, contre 15 à 15,60 dollars précédemment.

À la dernière clôture, les actions de Moody's ont perdu 10 % depuis le début de l'année.