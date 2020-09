Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moody's attribue Baa3 aux titres hybrides d'EDF; perspectives négatives Reuters • 08/09/2020 à 18:26









8 septembre (Reuters) - Electricite de France SA EDF.PA : * MOODY'S ATTRIBUE BAA3 AUX TITRES HYBRIDES D'EDF; PERSPECTIVES NÉGATIVES Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -7.97%