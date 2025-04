Moody’s affecté par ses perspectives

AOF - EN SAVOIR PLUS

Selon Moody's, ces révisions reflètent des hypothèses intégrant de nombreux facteurs pouvant affecter ses activités comme la conjoncture économique (notamment les politique tarifaires et commerciales), les effets de taux d'intérêts et de change, la liquidité des places financières ou encore l'activité sur le marché obligataire.

Elle table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 13,25 et 14 dollars, contre une fourchette allant de 14 à 14,50 dollars par action auparavant. En outre, la marge opérationnelle devrait se situer entre 42 et 43 %, contre environ 43 % précédemment.

(AOF) - Moody’a publié des résultats trimestriels globalement supérieurs aux attentes. Le bénéfice ajusté par action sur les trois premiers mois de cette année est passé de 3,37 à 3,83 dollars en un an. Parallèlement, sur la même période, le chiffre d’affaires a progressé de 8 %, à 1,9 milliard de dollars. En revanche, la maison-mère de la célèbre agence de notation a révisé à la baisse certains de ses objectifs financiers annuels.

