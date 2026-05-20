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Moody's abaisse la note du Mexique à « Baa3 » ; perspectives stables
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 23:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour complète avec des détails tirés du rapport de Moody's et du contexte)

Mercredi, Moody's Ratings a abaissé la note de crédit du Mexique de « Baa2 » à « Baa3 » et a modifié sa perspective de « négative » à « stable », affirmant que l'affaiblissement des ancrages budgétaires et les priorités contradictoires sapaient la crédibilité de sa politique.

Moody's a invoqué « un affaiblissement soutenu de la solidité budgétaire qui s'est accéléré en 2024 et qui, selon nous, devrait persister », soulignant la « rigidité » des dépenses, une assiette fiscale « étroite » et le soutien apporté à la compagnie pétrolière publique Petroleos Mexicanos, connue sous le nom de Pemex PEMX.UL .

Moody's a déclaré que « la vulnérabilité du Mexique aux chocs budgétaires s'est accrue, d'autant plus que nous prévoyons que la croissance économique restera modérée à court terme et ne reviendra que progressivement à son taux tendanciel d'environ 2 % ».

Dans son dernier rapport trimestriel, la banque centrale mexicaine a prévu une croissance économique de 1,6 % cette année et de 2 % d'ici 2027, tandis que le gouvernement a prévu une croissance pouvant atteindre 2,9 % l'année prochaine.

Moody's a déclaré qu'elle considérait que la vigueur économique du Mexique – deuxième économie d'Amérique latine après le Brésil – restait soutenue par une économie importante et diversifiée ainsi que par un accès préférentiel au marché américain.

Le Mexique, les États-Unis et le Canada sont en train de réexaminer l'accord commercial USMCA , qui a protégé le Mexique de nombreuses sanctions imposées par l'administration Trump l'année dernière.

Moody's a noté que les niveaux élevés d'économie informelle, ainsi que les goulets d'étranglement et l'insécurité des infrastructures énergétiques et hydrauliques, constituaient des « faiblesses structurelles » freinant la croissance du Mexique.

« Si le soutien continu apporté à Pemex continuera de freiner l'assainissement budgétaire, le Mexique n'est pas confronté à des déséquilibres macroéconomiques susceptibles d'amplifier les risques budgétaires », a ajouté l'agence, soulignant que les autorités avaient « démontré leur capacité » à ajuster leur politique en réponse aux chocs.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/05/2026 à 23:22:42.

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