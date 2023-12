Moody's abaisse à négative la perspective de Julius Baer face aux questions de gouvernance

Lugano, en Suisse, le 7 octobre 2023. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

L'agence de notation Moody's a révisé plusieurs de ses notes sur la banque suisse Julius Baer et abaissé la perspective à négative en raison des problèmes de gouvernance, ravivés par le dépôt de bilan de l'empire immobilier Signa.

L'agence de notation a abaissé d'un cran la note de cette banque spécialisée dans la gestion de fortune à "A3" concernant sa dette senior et l'émission d'emprunts à long terme, faisant passer la perspective de "stable" à "négative".

Elle a également revu à la baisse la note pour les dépôts à long terme à "Aa3" (contre A1 auparavant), indique-t-elle dans une note publiée mercredi soir.

Moody's a toutefois maintenu la note d'émetteur à long terme pour la maison-mère du groupe bancaire à "Baa1" mais a revu la perspective de "positive" à "négative".

Elle a justifié sa décision par les provisions pour risques de pertes de crédits constituées par cette banque spécialisée dans la gestion de fortune, compte tenu de sa "large exposition à un conglomérat européen", précise Moody's.

Jeudi, l'action Julius Baer chutait de 2,04% à 46,65 francs suisse à 10H12 GMT, alors que le SPI, l'indice élargi de la Bourse suisse, perdait 0,69%.

En novembre, Julius Baer avait annoncé que 82 millions de francs suisses (86 millions d'euros à taux actuels) avaient été mis de côté pour risques de pertes de crédits, dont 70 millions de provisions constituées après la clôture des comptes du troisième trimestre.

Sans dévoiler le nom de l'emprunteur, la banque avait ensuite reconnu que "trois prêts" avaient été consentis à différentes entités d'un "conglomérat européen", l'exposant à hauteur de 606 millions de francs, alors que des rumeurs courraient concernant ses crédits au groupe immobilier autrichien Signa.

"Ce cas s'ajoute à plusieurs questions autour des contrôles et problèmes rencontrés par le passé", souligne l'agence de notation qui rappelle que Julius Baer a déjà été épinglé par la Finma, l'autorité de surveillance des marchés en Suisse, notamment en 2020.

La Finma lui avait alors reproché des défaillances dans la lutte contre le blanchiment dans des affaires de corruption en lien avec le groupe pétrolier vénézuélien PDVSA ainsi qu'avec la Fifa.

"Si Moody's pense que ces questions ont été abordées", ces récentes provisions "mettent en lumière de nouveaux risques", soupèse l'agence de notation, ce qui l'amène à procéder à un ajustement pour tenir compte des questions de gouvernance.

Co-propriétaire du Chrysler Building à New York et de grands magasins en Europe, le groupe immobilier autrichien Signa a été secoué par la hausse des taux d’intérêts et a déposé le bilan fin novembre.