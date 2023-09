Montpensier lance son premier fonds obligataire multi-stratégies : M All Weather Bonds

(AOF) - Montpensier Finance annonce le lancement du fonds M All Weather Bonds, un fonds obligataire global multi-stratégies. Les 3 thèmes d'investissement obligataires sur lesquels le fonds se concentre sont les emprunts d'États, le crédit, la diversification. Il s’adresse à ceux qui recherchent une exposition diversifiée aux marchés obligataires tout en accordant une importance à la gestion des risques et à l'impact extra-financier.

Le fonds M All Weather Bonds utilise une approche d'allocation des risques basée sur 14 stratégies possibles. Cela signifie que le fonds répartit les risques entre différentes stratégies pour optimiser la performance.

De plus, le fonds est soumis à un calibrage global des risques afin de favoriser une gestion prudente et équilibrée des risques à l'échelle de l'ensemble du portefeuille, ce qui est essentiel pour rechercher la stabilité et la performance du fonds.

Enfin, le fonds adopte une approche ESG intégrée, avec des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance qui seront pris en compte dans le processus d'investissement.

L'équipe de gestion souligne que " l'environnement de marché actuel est particulièrement porteur pour le lancement du fonds. En effet, les rendements obligataires ont retrouvé des niveaux attractifs et la volatilité sur les marchés de taux atteint des points hauts, ce qui contribue à créer un contexte favorable pour une gestion obligataire non contrainte ".