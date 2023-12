Montpensier Finance : "vers une nouvelle normalité monétaire"

(AOF) - Selon Montpensier Finance, "les hausses de taux d’intérêt touchent à leur fin. Afin de déterminer la nouvelle normalité monétaire, les Banques centrales vont devoir définir le chemin et la cible tant pour les taux que pour la taille de leur bilan". Rappelons que les derniers chiffres d’inflation, en Europe comme aux Etats-Unis, viennent confirmer une tendance baissière depuis plusieurs mois. A moins de 3% - et même 2,4% désormais en zone euro - sur un an, la dynamique des prix à la consommation rentre dans le rang.

La société de gestion entrepreneuriale française juge que "les indicateurs avancés que sont les prix à la production en Chine ou en Allemagne, les cours du pétrole ou les tarifs de fret maritime pour les porte-conteneurs en provenance de Shanghai et à destination de Los Angeles ou de Rotterdam, laissent anticiper la poursuite de cette tendance à l'apaisement".

Même si des à-coups sont toujours possibles en raison d'un contexte international toujours très difficile qui pourrait perturber les approvisionnements, l'horizon inflationniste paraît se dégager. "Reste désormais aux Banques centrales à prendre la mesure de cette évolution fondamentale et à adapter leurs politiques monétaires", poursuit Montpensier.

Un changement s'impose d'autant plus que le scénario de "soft landing", un atterrissage en douceur de la croissance mondiale, ne tient plus qu'à un fil ou plutôt à deux : le consommateur américain et la relance chinoise. Or ces deux fils sont fragiles.

Soutenus par une politique budgétaire très accommodante et un marché de l'emploi tendu, tant les ménages que les entreprises d'outre-Atlantique ont encaissé sans broncher le choc de la hausse des taux la plus rapide depuis quarante ans. L'investissement manufacturier a explosé ces douze derniers mois tandis que les ventes au détail sont restées très dynamiques.