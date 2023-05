Monthly Investment Brief : Rouge ou Jaune ?

ODDO BHF

1 marché, 2 lectures

La stabilisation du système bancaire américain a permis aux investisseurs de retrouver un peu de sérénité le mois dernier. Il est cependant encore trop tôt pour considérer que l'instabilité financière est derrière nous. Même si le stress ne se matérialise pas par une volatilité exacerbée (c'est plutôt le contraire), il se retrouve dans la baisse récente des taux à long terme.

Dans ce contexte, il est intéressant de noter la forte dichotomie entre les anticipations des marchés actions et celles des marchés obligataires.

Le premier camp applaudit des deux mains l'amélioration ponctuelle des conditions macroéconomiques et la capacité des sociétés à maintenir des marges très élevées.

1. La dynamique macroéconomique mondiale semble plus encourageante, avec une augmentation de l'indice PMI composite mondial. L'activité reste soutenue dans les services, le marché de l'emploi résiste et les salaires se maintiennent à des niveaux élevés. Par ailleurs, les conditions financières, même si elles se sont resserrées, se caractérisent par un excès d'épargne toujours positif.

2. L'attitude des banques centrales évolue. C'est le cas de la FED, qui envisage une pause dans la hausse des taux en raison des incertitudes liées au stress du secteur bancaire et du resserrement considérable déjà opéré. C'est moins le cas pour la BCE…

3. Les résultats trimestriels des sociétés devraient atteindre des niveaux records. Alors que 60 % des sociétés ont déjà publié, les résultats affichent la plus forte progression depuis plus de 15 ans.

4. La baisse du prix du baril de pétrole et la baisse de la devise américaine contribuent positivement aux résultats de la plupart des sociétés européennes.

L'autre camp ne semble pas partager cet enthousiasme.

1. La reprise économique se limite uniquement à certains secteurs. Le marché de l'emploi est sur le point de ralentir et le coût de la vie continue d'augmenter et d'éroder le revenu réel. Les hausses de taux d'intérêt commencent à se faire sentir, comme en témoignent les difficultés des banques régionales américaines. La tendance sous-jacente est morose, et la croissance du PIB au second semestre devrait être très faible, tant dans les pays développés que dans les pays émergents.

2. Le consensus parie toujours sur 2 baisses de taux en 2023 actant d'une capitulation de la FED face à un atterrissage en douceur de moins en moins probable.

3. Un accord sur le relèvement du plafond de la dette américaine est peu probable à court terme tant l'écart entre les deux partis est important, facteur de stress face à l'urgence de la décision (début juin).

4. Un resserrement des conditions de crédit va provoquer une forte hausse des taux de défaut dans les prochaines années et assombrit les perspectives du secteur immobilier.

