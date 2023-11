Monthly Investment Brief : polarisation

ODDO BHF AM

« Même si le cycle macroéconomique parait incertain, ces périodes offrent de nombreuses opportunités pour les investisseurs qui savent se détacher du bruit conjoncturel pour privilégier le long terme. »

La remontée spectaculaire des taux d'intérêt depuis deux ans n'a pas été sans provoquer quelques dommages collatéraux. Dans ce contexte, force est de constater qu'il subsiste de nombreuses situations de polarisation sur les marchés actions. La plus criante est sans doute aux Etats-Unis, avec un marché dont la hausse (+15 % pour le S&P 500 depuis le début de l'année) est presque intégralement expliquée par la hausse des « Magnificent Seven », considérées (à juste titre) comme des valeurs à forte croissance. Ainsi, l'indice MSCI USA Growth est en hausse de 36% depuis le début de l'année alors que l'indice MSCI USA Value, pénalisé par le risque de récession, est en baisse de 2 %. Cette polarisation est également visible en Europe où 45 % de la progression de l'indice Stoxx Europe 50 depuis le début de l'année est expliquée par la hausse des deux titres Novo Nordisk et ASML. En termes de valorisation, il est intéressant de signaler que la surperformance des marchés américains en 2023 a accentué la décote de l'Europe qui atteint aujourd'hui le niveau record de 35 %.

La valorisation des sociétés cycliques en Europe intègre aujourd'hui un scénario de récession sévère.

Jamais une récession n'aura été autant annoncée. Même si l'économie européenne a fait preuve d'une grande résilience, le ralentissement se fait sentir depuis déjà plusieurs trimestres pour les valeurs les plus cycliques. Les sociétés de la chimie, de la sidérurgie, de l'industrie du papier/carton, les minières qui font partie des secteurs les plus sensibles aux cycles économiques ont vu au cours des derniers trimestres une chute importante de leur activité et de leur rentabilité sous l'effet d'un déstockage marqué de la part de leurs clients. Ce sont sans surprise ces secteurs qui enregistrent les plus forts reculs de séquences bénéficiaires.

Néanmoins, notre conviction est que l'essentiel de cette phase de déstockage, qui pèse sur les volumes, est désormais derrière nous et les publications trimestrielles récentes ont montré qu'un grand nombre de ces entreprises voit ses volumes se stabiliser. Il convient d'ajouter que beaucoup de sociétés cycliques affichent désormais des niveaux de valorisation qui intègrent déjà un scénario de récession sévère, similaire à ceux des dernières phases de contraction de l'économie.

(...)

