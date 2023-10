Montefiore Investment investit dans Koesio

(AOF) - Montefiore Investment annonce un investissement dans Koesio, aux côtés de Pierre-Eric Brenier, Président Fondateur, et Gilles Perrot, Directeur général. Koesio a progressivement développé une offre complète de solutions numériques et télécom pour répondre aux besoins digitaux croissants des entreprises françaises, en particulier les TPE/PME et les collectivités locales. Créé en 1991 à Valence par son fondateur Pierre-Eric Brenier, rejoint en 2018 par Gilles Perrot, Koesio est passé de 415 millions d’euros en 2020 à plus d’1 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2023.

Cette opération associe également au capital du Groupe ses principaux cadres dirigeants, les salariés réunis dans un FCPE, ainsi que BNP Paribas Développement, Société Générale Capital Partenaires, et le groupe Crédit Agricole (via IDIA Capital Investissement, Crédit Agricole Alpes Développement et Crédit Agricole Régions Investissement).

La transaction est soumise aux conditions habituelles ainsi qu'aux approbations réglementaires et devrait être finalisée d'ici la fin d'année 2023.