Montefiore Investment annonce son intention d’acquérir oXya

(AOF) - Montefiore Investment, le spécialiste de l’investissement dans les PME et ETI de services, annonce son intention d’acquérir oXya, filiale d'Hitachi Vantara basée en France depuis 2015 et fournisseur de premier plan de solutions techniques SAP, de gestion et d’hébergement dans le cloud. Aux côtés des dirigeants d’oXya, Montefiore accompagnera un ambitieux plan de croissance en France et à l’international. La transaction est soumise aux conditions habituelles ainsi qu'aux approbations réglementaires et devrait être finalisée d'ici la fin de l’été 2023.

Le partenariat conclu entre Montefiore et les dirigeants d'oXya a pour objectif la mise en œuvre d'un plan de développement ambitieux incluant notamment le positionnement de la société sur les nouveaux leviers de croissance du marché et la poursuite de son expansion géographique.