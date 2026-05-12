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Monte dei Paschi di Siena-Le bénéfice dépasse les attentes au T1
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 09:19

Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) BMPS.MI , troisième banque d’Italie, a publié mardi un bénéfice net au premier trimestre supérieur aux attentes, porté par la hausse de son chiffre d'affaires, confirmant ainsi les tendances du secteur alors que la saison des résultats touche à sa fin.

Après avoir finalisé le mois dernier l’acquisition de son concurrent Mediobanca MDBI.MI et présenté sa stratégie pour le groupe fusionné en février, MPS a été secouée par une crise de gouvernance lorsque le conseil d'administration a évincé le directeur général Luigi Lovaglio, qui a toutefois été réinstallé à son poste par un vote des actionnaires en avril.

MPS a enregistré un bénéfice net de 521 millions d'euros au premier trimestre, supérieur aux 511 millions d'euros attendus dans un consensus fourni par la banque. Ce résultat est en forte baisse par rapport à l'an dernier, où il avait été soutenu par des avantages fiscaux.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,96 milliard d'euros, dont environ 925 millions provenant de Mediobanca, dépassant les attentes des analystes de 1,92 milliard d’euros.

(Valentina Za, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BANCA MPS
9,398 EUR MIL +0,73%
MEDIOBANCA
20,590 EUR MIL +0,59%
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