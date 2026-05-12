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La guerre au Moyen-Orient fait passer les paquets de chips japonais au noir et blanc
information fournie par AFP 12/05/2026 à 11:35

Des paquets de chips colorés de la marque Calbee dans un magasin de Tokyo le 12 mai 2026 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Des paquets de chips colorés de la marque Calbee dans un magasin de Tokyo le 12 mai 2026 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Le premier fabricant japonais de chips subit de plein fouet les conséquences de la guerre au Moyen-Orient, obligé de remplacer ses emblématiques sachets orange et jaune par du noir et blanc.

La marque Calbee, incontournable au Japon, est connue pour ses chips déclinées en une multitude de saveurs, du sel aux algues au beurre-soja.

Mais l'entreprise a annoncé mardi qu'elle allait "réviser les spécifications des emballages" de certains produits en raison d'une "instabilité de l'approvisionnement de certaines matières premières résultant de l'escalade des tensions au Moyen-Orient".

Le communiqué, qui présente des paquets de chips gris, ne précise pas quelles matières premières sont en cause.

Selon des médias locaux, le fabricant d'encas a vu son approvisionnement en encres d'impression compromis par des pénuries de naphta, un sous-produit pétrolier utilisé dans de nombreux secteurs, notamment pour les emballages plastiques.

Les emballages de certaines de ses gammes de chips, ainsi que ceux de très populaires collations à la crevette, seront redessinés en version monochrome a partir de la fin du mois, a indiqué l'entreprise.

Au total, 14 produits seront concernés, selon Calbee.

Une autre société agroalimentaire japonaise, Itoham Yonekyu Holdings, connue pour ses produits de charcuterie, a également indiqué à l'AFP que le passage au noir et blanc ou l'utilisation de différents types d'encres pour certains de ses produits figuraient parmi les options envisagées à l'avenir en raison du conflit.

Le blocage par l'Iran du détroit d'Ormuz, passage stratégique par lequel transite environ un cinquième des hydrocarbures mondiaux en temps normal, a perturbé les approvisionnements et fait flamber les cours.

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi avait précédemment déclaré que Tokyo devrait disposer de suffisamment de produits chimiques dérivés du naphta même au-delà de cette année, après avoir augmenté les importations en provenance d'autres régions.

Proche orient
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