Montagne: la fréquentation des stations françaises attendue en hausse de 3% en 2024

Cette publication intervient cependant au lendemain de celle d'un rapport de la Cour des comptes sur "les stations de montagne face au changement climatique", qui "dresse le constat d'un déclin du modèle économique du ski français", et souligne que "les politiques publiques d'adaptation ne sont pas à la hauteur des enjeux".

(AOF) - La fréquentation des stations de montagne pour les vacances d’hiver 2024 s’annonce en progression de 3% par rapport à 2023, si l’on se base sur le taux d’occupation prévisionnel du 10 février au 9 mars 2024. C’est ce qu’annonce l’Observatoire national des stations de montagne de l’ANMSM (Association nationale des maires des stations de montagne). "Avec un taux d’occupation prévisionnel global de 80%, les stations de montagne maintiennent l’attractivité qu’elles avaient connue lors des vacances de Noël et du Nouvel an (+9%)", déclare Jean-Luc Boch, Président de l'ANMSM.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.