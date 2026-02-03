 Aller au contenu principal
Montage Technology devrait fixer le prix de son introduction en bourse à Hong Kong, d'un montant de 902 millions de dollars US, au maximum de sa fourchette
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 05:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le concepteur chinois de semi-conducteurs Montage Technology 688008.SS s'apprête à fixer le prix de son introduction en bourse à Hong Kong dans la partie supérieure d'une fourchette, selon deux personnes ayant connaissance de l'affaire, afin de lever jusqu'à 7,04 milliards de dollars HK (902 millions de dollars US).

La société cotée à Shanghai a proposé 65,9 millions d'actions H au prix maximum de 106,89 HK$ l'unité, ce qui valorise la société à environ 180,36 milliards HK$.

Montage n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire mardi.

Bloomberg a rapporté l'information concernant la fixation du prix plus tôt ce mardi.

Le prix de l'offre devrait être déterminé d'ici le 5 février et annoncé d'ici le 6 février, les actions devant être introduites le 9 février, selon le prospectus de la société.

Le produit de l'offre sera principalement affecté à la recherche et au développement, ainsi qu'à la commercialisation, aux investissements stratégiques et/ou aux acquisitions et au fonds de roulement, selon le prospectus.

Dix-sept investisseurs principaux se sont engagés à verser 450 millions de dollars US, dont JPMorgan Asset Management Holdings, UBS Asset Management et Yunfeng Capital.

Fondée en 2004, Montage conçoit des circuits intégrés qui contribuent à accélérer le mouvement des données dans les serveurs et les centres de données. Le secteur a attiré de nombreux investissements alors que la Chine accélère ses efforts pour trouver des alternatives nationales aux puces haut de gamme et à l'équipement de fabrication des États-Unis, où le gouvernement a imposé des restrictions à l'exportation.

CICC, Morgan Stanley MS.N et UBS UBSG.S agissent en tant que sponsors conjoints de l'offre.

(1 $ = 7,8124 dollars de Hong Kong)

Valeurs associées

MORGAN STANLEY
185,140 USD NYSE +1,25%
UBS GROUP
37,120 CHF Swiss EBS Stocks +2,01%
