Monopar en hausse après que la FDA a accordé le statut de maladie pédiatrique rare à un médicament contre la maladie de Wilson

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30 juin - ** Les actions de la société de biotechnologie Monopar Therapeutics MNPR.O progressent de 5 % à 99 dollars en pré-ouverture

** La société indique que la FDA a accordé la désignation de maladie pédiatrique rare à son médicament expérimental ALXN1840 destiné au traitement de la maladie de Wilson, une affection héréditaire rare qui entraîne une accumulation toxique de cuivre dans l'organisme

** Monopar précise que cette désignation pourrait permettre à la société de bénéficier d’un bon de procédure prioritaire si le médicament est approuvé

** Elle précise que ces bons peuvent être utilisés pour accélérer l’examen d’un autre médicament ou être vendus à d’autres laboratoires pharmaceutiques

** L’ALXN1840 de la société, un comprimé oral à prise unique quotidienne, s’est révélé plus efficace que les traitements actuels pour éliminer le cuivre lors d’une étude de phase avancée menée sur 48 semaines

** La société ajoute que le traitement a présenté un profil de sécurité favorable au cours de cette étude

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse d’environ 45% depuis le début de l’année