Monogram Technologies Inc devrait afficher une perte de 11 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Monogram Technologies Inc MGRM.OQ MGRM.O devrait afficher un revenu trimestriel inchangé lorsqu'elle publiera ses résultats le 18 août (estimé) pour la période se terminant le 30 juin 2025

*

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Monogram Technologies Inc est une perte de 11 cents par action.

* La seule note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Monogram Technologies Inc est de 5,70 $, soit environ 6,1 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 5,35 $

15 août - Ce résumé a été généré par machine le 15 août à 20:10 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)