MongoDB s'effondre après avoir annoncé un bénéfice inférieur aux estimations pour le premier trimestre

2 mars - ** Les actions de la société de logiciels de base de données MongoDB MDB.O chutent de 23,3 % à 249,46 $ dans les échanges prolongés
** MDB s'attend à ce que le BPA ajusté du 1er trimestre de l'exercice 27 se situe entre 1,15 et 1,19 $, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,21 $, selon les données compilées par LSEG
** La société déclare que ses revenus du 4ème trimestre ont augmenté de 27% à 695,1 millions de dollars par rapport aux estimations de 667,2 millions de dollars
** Le groupe a annoncé que Cédric Pech, président des opérations sur le terrain, et Paul Capombassis, directeur des recettes, quittaient MongoDB
** Erica Volini rejoint MongoDB en tant que directrice de la clientèle
** En 2025, MDB a augmenté de 81%
