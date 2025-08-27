 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
MongoDB reprend du poil de la bête, les applications d'IA alimentant la demande pour la base de données Atlas en nuage
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 15:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de MongoDB MDB.O ont bondi d'environ 31% mercredi après que la société de logiciels de base de données a déclaré que son service cloud Atlas était de plus en plus utilisé, car de plus en plus de clients construisent des applications d'intelligence artificielle sur la plateforme.

MongoDB était censé ajouter plus de 5,2 milliards de dollars à sa capitalisation boursière de 17,51 milliards de dollars.

Les applications d'IA générative traitent de grandes quantités de données non structurées, ce qui stimule la demande de bases de données en nuage telles qu'Atlas, capables de récupérer rapidement des informations et d'alimenter des chatbots, des recommandations et des outils de recherche.

À mesure que les entreprises construisent et déploient davantage de fonctionnalités d'IA, l'utilisation de bases de données prêtes pour l'IA et de services connexes a augmenté. Cela s'est traduit par une croissance plus rapide des revenus pour les plateformes qui s'intègrent aux principaux clouds et outils d'IA.

"Nous sommes encouragés par la forte dynamique de MongoDB sur le marché des startups et des entreprises, grâce à la réaffectation des ressources du marché et à l'amélioration des produits dans le domaine de l'intelligence artificielle", a déclaré Luke Yang, analyste chez Morningstar.

Les analystes ont également déclaré que la réaffectation des ressources de vente pour se concentrer sur les clients d'entreprise stimulera l'utilisation des plus gros clients de MongoDB.

La société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels ajustés, qui devraient se situer entre 3,64 et 3,73 dollars par action, contre 2,94 à 3,12 dollars par action précédemment.

Elle prévoit un chiffre d'affaires compris entre 2,34 et 2,36 milliards de dollars pour l'exercice fiscal se terminant en janvier, contre une prévision précédente de 2,25 à 2,29 milliards de dollars.

Les prévisions de recettes et de bénéfices sont toutes deux supérieures aux estimations de Wall Street.

Plus de 15 analystes ont relevé leur objectif de prix pour l'action. La note moyenne pour les actions de la société est "Acheter", avec un objectif de prix médian de 325 dollars.

Ses actions se négocient à 58,6 fois les bénéfices estimés, contre 140,91 pour Snowflake SNOW.N et 32,85 pour Oracle

ORCL.N .

Valeurs associées

MONGODB-A
285,3600 USD NASDAQ +33,13%
ORACLE
235,770 USD NYSE +0,64%
SNOWFLAKE
200,238 USD NYSE +2,97%
