MongoDB nomme Chirantan Desai, cadre de Cloudflare, au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de logiciels de base de données MongoDB MDB.O a nommé lundi Chirantan Desai, responsable des produits et de l'ingénierie de Cloudflare, au poste de directeur général, à compter du 10 novembre.

Desai succèdera à Dev Ittycheria, qui se retire après plus de 11 ans à la tête de l'entreprise. Ittycheria restera également membre du conseil d'administration et servira de conseiller pour faciliter la transition.

Les actions de MongoDB ont augmenté de 5 % à la suite de l'annonce.

Desai, un vétéran de la technologie avec plus de 25 ans d'expérience, a également occupé des postes de direction chez ServiceNow NOW.N , EMC, Symantec et Oracle ORCL.N .

La transition de la direction fait suite à une recherche exhaustive du directeur général, avec l'appui d'un cabinet de recrutement de cadres.

Ittycheria, qui a pris la barre en 2014 et a dirigé les débuts boursiers de MongoDB en 2017, a dirigé la transition de la société d'un projet de base de données open-source à un fournisseur de logiciels d'entreprise grand public.

Lundi, la société a également déclaré qu'elle s'attendait à des résultats solides au troisième trimestre, grâce à la croissance continue de sa plateforme de base de données en nuage, Atlas. Les résultats seront publiés le 1er décembre.

MongoDB est un éditeur de logiciels qui fournit une plateforme de base de données en nuage utilisée pour créer et exécuter des applications modernes. Sa technologie aide les entreprises à gérer efficacement les données, en combinant des outils de recherche, d'analyse et d'IA dans un seul système.