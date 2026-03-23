MongoDB gagne du terrain après que Mizuho l'ait relevé à "surperformer" en raison de l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions de la société de logiciels de base de données MongoDB MDB.O augmentent de 3,2 % à 269,51 $ en pré-marché après que Mizuho ait relevé le titre de "neutre" à "surperformer"

** La société de courtage augmente son estimation de prix de 290 à 325 $, ce qui représente une hausse de 24,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La croissance s'est améliorée; la société a ajouté un nombre record de 10 700 clients au cours de l'exercice 26, soit une hausse de 60 % par rapport à l'année précédente

** Nous considérons l'IA comme un vent arrière structurel, le "vibe coding" élargissant la création d'applications et les applications compatibles avec l'IA nécessitant davantage de charges de travail de base de données par application - Mizuho

** La note moyenne de 42 analystes est "buy"; leur PT médian est de 366 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a chuté de 37,8 % depuis le début de l'année